İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İNESMEK) Ekim ayında başlayan eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşıldı. İNESMEK’te eğitmen Ayşe Kuş Taşkın nezaretinde devam eden yağlı boya resim kursunda 25 kursiyerin hazırladığı ilk tabloları, düzenlenen sergiyle görücüye çıktı. İnegöl Belediyesi binası önünde bulunan sergi salonunda gerçekleştirilen sergide 61 eser yer alıyor.

61 ESER VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNE SUNULDU

6-7 Mayıs tarihlerinde 2 gün süreyle açık kalacak sergi için bugün açılış programı düzenlendi. Açılış öncesi davetlilere yönelik bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, “Bugün İNESMEK kurslarımızda eğitmenimiz Ayşe Kuş Taşkın nezaretinde Ekim ayından beri devam eden kurslarımızda, kursiyerlerimizin hazırladığı yağlı boya tablolarının sergisi için bir aradayız. Bu sergide 25 kursiyerimizin 61 eseri bulunuyor. Bu tabloların birçoğu da kursiyerlerimizin ilk eserleri. Sergimiz 2 gün boyunca burada açık olacak” dedi.

HER KAPININ ARKASINDA FARKLI BİR KURS VAR

Konuşmasında İNESMEK’in önemine de değinen Dündar, şöyle devam etti: “İNESMEK şehrimizde çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Adeta bir hayat boyu öğrenme merkezi gibi çalışıyor. Şehrimizde her yaştan her bireye eğitim hizmeti sunmaya devam ediliyor. İNESMEK’te her kapının ardında farklı bir alanda sanat, mesleki eğitim ve kişisel gelişim kurslarımız var. İNESMEK kurslarında eğitim alıp burada öğrendikleriyle aile bütçelerine katkı sunan, bir meslek sahibi olan vatandaşlarımız da var, kültür ve sanat alanında eğitim alan da var, kişisel gelişim noktasında eğitim alan da var. Bu yıl ise İNESMEK’te 25 usta öğreticiyle; 16 farklı branş ve toplamda 41 grupta 847 kursiyerimiz eğitim alıyor.”

“İnegöl Belediyesi olarak kültür ve sanatı önemsiyoruz. Çünkü kültür ve sanatla yoğrulmuş şehirler, sadece fiziksel olarak değil, düşünsel ve duygusal olarak da gelişir, zenginleşir. Ben bu vesileyle öncelikle bu serginin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İçerideki her bir eser; sabrı, tutkuyu ve sanata olan sevgiyi de yansıtıyor.”

Konuşma sonrası kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirildi. Ardından davetliler sergiyi gezerek eserleri inceledi.