Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, Kanal İnegöl Projesinin paralelinde uzanan ve projeyle birlikte asfatlanan yolda kısa sürede tahribat oluştuğuna dikkat çekerek eleştirilerde bulundu.

Yaklaşık 4 ay önce asfaltlanan yol üzerinde çatlaklar oluşması nedeniyle yeniden asfaltlama ve yama yapma işlemi gerçekleştiğini belirten Yıldız, işin zamanında kalitesiz yapıldığına dikkat çekerek belediye bütçesinin bu nedenle maddi zarara uğradığını ifade etti.

Yıldız, konu ile alakalı sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Doğru olanı tebrik ederiz, alkışlarız.

Ama bir şeyin doğru yapıldığını anlamak için iki şeyi sorarız:

-Yaptığın işi gerçekten ederine mi yaptın yoksa ihalecilik mi yaptın?

-Yaptığın işi düzgün mü yaptın?

Yaklaşık 4 ay önce çevre düzenlemesiyle birlikte tamamlanan ve açılışı yapılan Kanal İnegöl'ün hemen yanında kalan, proje ile birlikte genişletilip asfaltlanan yol, aradan geçen kısa sürede bazı bölümlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle yeniden asfaltlanıyor..

Ortaya çıkardığınız güzel eserleri bile, yapmış olduğunuz kalitesiz tercihler nedeniyle gölgede bırakıyorsunuz.. 4 ay önce asfaltlanan bir yolun yeniden asfaltlanmasıyla alakalı oluşan zararın ederini de kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz..

Kaynak: HABER MERKEZİ