Sabancı Üniversitesi mezunları, “Geleceğe Söz Ver” etkinliği kapsamında düzenlenen mezunlar buluşmasında bir araya geldi. Buluşmada katılımcılar, çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirirken 10’uncu ve 20’nci yıl mezunlarına madalya verildi.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Üniversitesi mezunları, 5 Ekim’de Tuzla Kampüsü'nde düzenlenen Mezunlar Buluşması & Geleceğe Söz Ver" etkinliğinde buluştu. Mezunlar, öğrenciler ve üniversite yöneticilerini bir araya getiren etkinlikte, 10’uncu ve 20’nci yıl mezunlarına madalyaları takdim edildi.

Madalya takdim töreninde konuşan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici: “Mezunlarımızı yeniden Sabancı Üniversitesi kampüsünde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şu anda 17 binden fazla mezunumuz dünyanın çeşitli yerlerinde; Türkiye’de, Amerika’da, Avrupa’da, Avustralya’da çok başarılı işlere imza atıyor. Onları tebrik ediyoruz. Mezunlarımızla gurur duyuyoruz.” diyerek mezunlara ödüllerini verdi.

Honda sponsorluğunda düzenlenen Ayşe Arman ile "Sakajewa İyilik Kolyeleri Atölyesi", en çok ilgi gören aktivitelerden biri oldu. Mezunların katılımıyla düzenlenen bu özel atölye, etkinliğe renk kattı. DJ performansıyla, müzik eşliğinde güne enerjik bir başlangıç yapan mezunlar ayrıca yoga ve VR Deneyimi, Ritim Atölyesi, gün boyu devam eden mini kale futbol ve çim voleybolunun yanı sıra çocuklara özel etkinliklerle dolu dolu bir gün yaşadı.

Birçok aktivitenin yer aldığı etkinlik aynı zamanda güçlü bir networking ortamı sundu. Mezunları, öğrenciler, akademisyenler ve iş dünyasından katılımcılar bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Girişimci mezunlar, öğrenci kulüpleri ve diğer kurumlar açtıkları stantlarla kendilerini tanıtma fırsatı bulurken, mezunlara özel satış kampanyaları da sundular.

Girişimci mezunlar, stantlarından elde ettikleri gelirlerin bir kısmını "Geleceğe Söz Ver Burs Fonu"na bağışlayarak bu anlamlı kampanyaya katkıda bulundular. Bunun yanı sıra, birçok mezunumuz ve katılımcı da doğrudan bağış yaparak kampanyaya destek verdi. Etkinlikten elde edilen sponsorluk gelirlerinin tamamı, Sabancı Üniversitesi'nde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkânı sağlamak amacıyla "Geleceğe Söz Ver Burs Fonu"na aktarıldı.

Geleceğe Söz Ver Burs Fonu Nedir?

Geleceğe Söz Ver Burs Fonu, Sabancı Üniversitesi’nin özgün ve yenilikçi eğitiminden daha fazla sayıda başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencinin faydalanmasını amaçlayan bir burs fonudur. İlhamını, gençlerin daha güçlü bir gelecek ve daha iyi bir dünya için sorunların çözümüne verdiği sözlerden almaktadır.