Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG)’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Alp Er Tunga Ersoy 24 Haziran 2024 tarihi itibarıyla İSG’nin yeni CEO’su olarak atandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG)’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Alp Er Tunga Ersoy 24 Haziran 2024 tarihi itibarıyla İSG’nin yeni CEO’su olarak atandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın terminal işletmecisi Malaysia AirportsHoldings Berhad’ın (MAHB) CEO Vekili Mohamed Rastam Shahrom, Ersoy’u tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi. Rastam konuyla ilgili, “Havacılık sektöründe küresel çapta deneyime ve engin bilgi birikimine sahip Ersoy’un, operasyonlarımızı güçlendireceğine ve İSG’yi stratejik olarak daha da iyi bir seviyeye taşıyacağına inancımız tam. Yolcu trafiği günden güne artan Sabiha Gökçen Havalimanı, Ersoy’un liderliğinde operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik alanlarında sektör standartlarını yükseltmeye ve operasyonel mükemmelliği sağlamaya devam edecek” dedi.

Alp Er Tunga Ersoy da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na büyüme planları yapılan önemli bir dönemde CEO olarak liderlik edecek olmaktan heyecan duyduğunu belirterek, “18 yıl sonra çok güzel bir vesileyle ülkeme dönerek hizmet verecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İSG gibi sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada tanınan bir havalimanının parçası olmaktan, burayı başarıyla yöneten MAHB ekibine katılmaktan dolayı gururlu ve bir o kadar da heyecanlıyım. İSG’nin havacılık sektöründeki konumunu daha da sağlamlaştırmak ve müşteri memnuniyetini daha da yukarı seviyelere taşımak için çalışacağız” dedi.

Alp Er Tunga Ersoy kimdir

Ersoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu’ndan sonra, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Avusturya Danube Üniversitesi - Profesyonel Havacılık MBA programından mezun oldu. Havacılık kariyerine 1999 yılında Terminal Nöbetçi Memuru olarak başlayan, daha sonra sırasıyla Terminal Nöbetçi Müdürü, Havalimanı Müdürü, Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevine devam eden Ersoy, hava trafik kule operasyonları hariç havalimanı işletmeciliğinin tüm operasyonel, finansal ve idari süreçlerinde fiilen görev almıştır.

Son olarak Almatı Havalimanı’nda yeni dış hat terminalinin devreye alınmasına öncülük eden Ersoy, havalimanı yönetimi konusunda uluslararası deneyim ve başarılara sahiptir. 24 yıllık havalimanı işletmecilik kariyerinin son 18 yılını yurt dışında (Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Kazakistan) geçiren Ersoy; 2017’den bu yana sırasıyla Tbilisi, Batum, Üsküp, Ohrid ve Almatı havalimanlarında üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenmiştir.

Ersoy, kariyeri boyunca uluslararası havalimanlarının işletmelerinin devralınması, hükümet temsilcisi düzeyinde devlet yetkilileri ile ilişkilerin yürütülmesi, şirket politikalarının sahada hayata geçirilmesi, operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, dijitalleşme, inşaat yapım süreçlerinin takibi ve ORAT (İşletmesel Hazırlık ve Havalimanı Transferi) konularında geniş tecrübe kazanmıştır.