Bursa'da yaşanan durumda, Tofaş Kartal marka bir otomobil arıza yaparak yolda kaldı. Ancak olayın seyrini değiştiren yöntem, Türkiye'de eşi benzerine az rastlanan bir kurtarma metoduyla gerçekleşti. Yaşanan bu ilginç anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yolda kalan Tofaş Kartal otomobile yardım için duran bir başka Tofaş otomobilin çeki halatı bulunamayınca, bir kişi olaya müdahale etti. Otomobilin ön kaputuna oturan vatandaş ayaklarını uzatarak arıza yapan otomobili kendi gücüyle itmeye çalıştı Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak kısa sürede viral oldu.