Beşiktaş'tan ayrılmak istediği ve futbolu bırakmayı düşündüğü iddiaları gündeme gelen Rafa Silva ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Portekizli futbolcu Rafa Silva, Beşiktaş’ın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı. Akşam saatlerinde ise Başkan Serdal Adalı ile Ümraniye’de bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından Siyah-Beyazlı kulüp, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı.

İşte siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzden Bilgilendirme

"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva'nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.

Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."