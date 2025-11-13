11 Kasım’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşerek içindeki 20 personelin şehit olmasına yol açtı. Şehitlerin naaşları 13 Kasım akşamı Ankara’daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na getirildi. Türkiye acısını yaşarken, Yunanistan Hava Kuvvetleri’nden tepki çeken bir paylaşım geldi.

Yunanistan'dan Skandal Paylaşım

Türkiye, 20 şehidinin yasını tutarken, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden tepki çeken bir paylaşım yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nota

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın yaptığı paylaşım nedeniyle Atina yönetimine Şifahi Nota ile tepki gösterdi.

Şifahi Nota, üçüncü bir kişiden başka bir üçüncü kişiye iletilen ve imzası bulunmayan nota türüdür.

Tepkilerin Ardından Yeni Paylaşım

Tepki çeken paylaşımın ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri hesabından, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis'in 12 Kasım tarihinde yani dün, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na yazdığı taziye mektubu "Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türk mevkidaşına taziye mektubu" notuyla paylaşıldı.

Taziye mektubu paylaşımının altına da tepki yorumlara gelmeye devam edince bunu da silen Yunan Hava Kuvvetleri, ardından taziye mektubu bu kez yorumları kapatarak tekrar paylaştı.

12 Kasım tarihli Grigoriadis'in mektubunda şu ifadelere yer verildi:

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 uçağının düşmesi ve yirmi askeri personelin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trajik haber karşısında büyük bir şok ve üzüntüyle size yazıyorum.



Bu korkunç haber büyük bir kederle karşılanmıştır. Böylesi bir trajediyi kelimelerle doğru şekilde tanımlamak mümkün değildir. Personelinizin bu büyük kaybı karşısında derin üzüntü ve kederimi ifade etmek isterim. Bu son derece zor zamanda düşüncelerimiz sizinle birliktedir.



Yunan Hava Kuvvetleri ve şahsım adına, kayıplarınız için en içten ve samimi taziyelerimi kabul edin lütfen. Ayrıca en derin sempati ve başsağlığı dileklerimi ailelerine ve Türk Hava Kuvvetleri personeline iletmenizi rica ederim.