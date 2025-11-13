Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) ait AT802 tipi yangın söndürme uçağıyla Zagreb üzerinde irtibatın kaybolduğunu, pilot ve uçağa ulaşmak amacıyla Hırvat makamlarıyla iş birliği içinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.