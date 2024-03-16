CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, projelerini tanıttığı bir toplantı düzenledi. Özdemir, “Bilim ve Yapay Zeka Merkezleri, Dijital Beceri Atölyeleri, Dijital Sanat ve Meslek Eğitimleri, çevrimiçi alışveriş platformu ve yaygın ücretsiz internet noktalarıyla dijitalleşmenin avantajlarından bütün Nilüfer yararlanacak” dedi. Ayrıca, Nilüfer’de gerçek bir kentsel dönüşüme imza atacaklarını belirten Özdemir, "Ama biz örnek bir kentsel dönüşüm projesine imza atmak istiyoruz. Eski ve riskli binaları modern ve enerji verimli konutlarla değiştirecek, yeşil alanları artırarak çevreye duyarlı yapılar oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Bir otelde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir 10 başlık altında projelerini sıraladı. Dijital dünyada Nilüfer’e yapılacakları anlatan Özdemir, “Nilüfer’in, geleneksel iş modellerini/yerleşik hayatı reddederek zamandan ve mekândan bağımsız hareket eden dijital göçebeler için cazip bir destinasyon olmasına yönelik projeler ve mekanlar tasarlayacağız. Gençlerimize hem köyde doğal ve temiz bir ortamda çalışma fırsatı sağlayacak hem de köy yaşamını zenginleştirerek, dijitalleşmeyle köylerimizin tanıtımını ve dünyaya açılımını sağlayacağız. Bilim ve Yapay Zeka Merkezleri, Dijital Beceri Atölyeleri, Dijital Sanat ve Meslek Eğitimleri, çevrimiçi alışveriş platformu ve yaygın ücretsiz internet noktalarıyla dijitalleşmenin avantajlarından bütün Nilüfer yararlanacak” şeklinde konuştu.

Afetlere karşı dirençli Nilüfer

Nilüfer’i deprem gibi afetlere hazırlayacaklarını belirten Şadi Özdemir, “Artık dünyada dirençli kent diye bir kavram var. Dirençli kentler, gelecekte yaşanması muhtemel şokları öngörme ve bunlara hazırlanma yeteneğine sahip kentlerdir. Kentsel dirençlilik, kentin tüm kurumları ve bireyleri ile her türlü şartlarda hayatta kalma, uyum sağlama ve gelişme kapasitesidir. Mesela iklim krizi. Tüm dünyanın olduğu gibi bizim de karşı karşıya olduğumuz büyük bir sorundur. Sanayicilerimizi karbon ayak izini azaltmaya teşvik edeceğiz. Ne yazık ki deprem ülkemizin çok acı bir gerçeği. Depreme karşı da hazırlıklarımızı tamamlamak zorundayız. Bu alanda bilim insanları ile birlikte çalışacağız. Ve deprem yarın olacakmış gibi hazırlık yapacağız. Depremi engelleme olanağımız yok. Ancak muhtemel bir depremde can ve mal kaybını önlemek için tedbir alma şansımız var. Bu tedbirleri ivedilikle alacağız” diye konuştu.

“Örnek bir kentsel dönüşüm projesi”

Depreme dayanıklı malzemelerin depolanacağı lojistik merkezlerinin yanı sıra, ‘Deprem Parkları’ projelerinin de hayata geçireceklerini söyleyen Özdemir, “Altyapı çalışmalarından yenilenebilir enerji sistemlerine kadar bir dizi önlem alarak, deprem anında güvenli ve sürdürülebilir alanlar oluşturmayı planlıyoruz. Herkesin dilinde bir kentsel dönüşüm projesidir gidiyor. Bunların çoğu ne yazık ki rantı yüksek bölgelerde gerçekleştiğinden rantsal dönüşüm denen yapı projeleri. Ama biz örnek bir kentsel dönüşüm projesine imza atmak istiyoruz. Eski ve riskli binaları modern ve enerji verimli konutlarla değiştirecek, yeşil alanları artırarak çevreye duyarlı yapılar oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Kadınlar ve çocuklar için projeler

“Kadınlar için, kadınlarla beraber pek çok projeyi hayata geçireceğiz. Bunların başında mesleki eğitim ve istihdam artırıcı destek programları gerçekleştireceğiz. Kadın kooperatifleri, kadınlara özel sağlık taramaları, şiddetle mücadele projeleri, dijital okur yazarlık eğitimleri ve sosyalleşmelerini imkan sağlayan merkezlerle birlikte kadınlar toplumsal değişimde hak ettikleri öncü rolü kazanacaklar” diyerek sözlerini sürdüren Şadi Özdemir, 5 yılda 5 mahallede ‘Gündüz Çocuk Bakımevlerinin’ yapılacağını söyledi.

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, projelerine şöyle devam etti; “Nilüferlilerin yeni beceriler geliştireceği ‘Sosyal Yaşam Merkezleri’ açacağız. İçinde ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakacakları, ders çalışma ve atölye alanları olan, yemyeşil çocuk oyun parkı, koşu parkı, mahalle bostanıyla, pek çok işleve aynı anda cevap verecek merkezleri Demirci, Üçevler, İrfaniye gibi Nilüfer’in gelişen mahallelerinde hayata geçireceğiz.”

“Sokak hayvanlarının popülasyonunu kontrol altında tutacağız”

“Sokak hayvanlarının refahı için Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve meslek odalarıyla yeni işbirlikleri oluşturacağız” diyen Özdemir, “Sokak hayvanı kısırlaştırma sayısını artıracak ve sivil toplum örgütleriyle birlikte kısırlaştırma kampanyaları düzenleyerek sokak hayvanlarının popülasyonunu kontrol altında tutacağız. Sokak hayvanlarının barınma ve bakımı için doğal yaşam alanlarını genişleteceğiz. Düzenli sağlık kontrolleri ile bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleyeceğiz. Sokak hayvanlarına yönelik meslek odaları ile evlat edindirme kampanyaları yürüteceğiz. Mama üretim tesisi kurarak hayvanseverlerin uygun fiyata mama temin etmesini sağlayacağız” diye konuştu.

“Başköy Soğuk Hava Deposu’nu hayata geçireceğiz”

Tohumuna, toprağına sahip çıkan Nilüfer’in geleceğine de sahip çıkmış olacağının altını çizen Özdemir, “Biz de göreve geldiğimizde yapılan işleri koruyup üstüne yenilerini koyacağız. Bu yenilerden ilki Kırsal Tarım Envanteri. Bölgedeki tarımsal faaliyetleri sistematik olarak kaydedeceğiz. Böylelikle kaynak yönetimi, tarımsal planlama, risk yönetimi ve pazarlama konularında bilimsel veriler ışığında çalışmaları yöneteceğiz. Tarımsal faaliyetlerde veri analizi, sensör teknolojileri, yapay zeka, internet bağlantılı cihazlar ve diğer ileri teknolojilerin kullanımıyla tarımın daha verimli, sürdürülebilir ve karlı hale getirilmesini hedefleyen akıllı tarım uygulamalarımız da olacak. Nilüferli çiftçilerin ürünlerini hasat ettikten sonra uzun süre saklayabilmelerini ve pazarlama imkanlarını artırmayı amaçlayan modern teknolojilerle donatılmış Başköy Soğuk Hava Deposu’nu hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“Kayapa Karavan Parkı yapılacak”

Kırsalı kalkındırırken kırsal turizmi de göz ardı etmeyeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Adayı Şadi Özdemir, “Gölyazı ve Misi gibi turizm potansiyeli yüksek alanlarda kentlilerin kırsal yaşamı deneyimleyeceği projeleri hayata geçireceğiz. Bir diğer turizm projemiz de Kayapa Karavan Parkı. Doğanın içinde ve eşsiz manzarasıyla, Kayapa Baraj Göleti’nin yanında karavanları ile insanların etkinlik ve kamp yapabilmeleri için altyapı ve güvenlik ihtiyaçları karşılanmış bir karavan parkı hayata geçireceğiz. Kızılcıklı’da 27 bin metrekarelik ticari alanda bölgenin gelişimine katkı sağlayacak bir cazibe merkezi planlıyoruz. Tıpkı Podyum Park gibi” dedi.

“İnsanlar daha çok yeşil alan istiyor”

“Kiminle konuşsam sanayileşme ve yapılaşmanın doğal çevreyi kirlettiğini ve yeşil alanları azalttığından şikayet etti. Sanayiye ve gelişmeye karşı değiliz elbette. Ancak insanlar daha çok yeşil alan istiyor, temiz hava istiyor, doğal güzelliklerin korunma altına alınmasını istiyor” diyen Özdemir, “Artık uygarlık anlayışı çevrenizi ne kadar koruyabildiğinizle, doğaya ne kadar az zarar verdiğinizle ölçülüyor. Biz bugün sahip olduğumuz doğayı, atalarımızdan miras almadığımızı, torunlarımızın emaneti olduğunu biliyoruz ve bu emaneti koruyarak gelecek nesillere devredeceğiz. Çevreye en çok zarar veren malzeme elbette plastiktir. Yapmayı planladığımız Geri Dönüşüm ve Plastik Üretim Projesiyle plastik atıktan hammadde üreterek, kaynakları daha etkili bir şekilde kullanacağız” diye konuştu.

Ekolojik Köy planlanıyor

Şadi Özdemir sözlerine şöyle devam etti: “30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde kent insanının toprakla buluşabileceği, bostanlarda ekolojik üretim yapabileceği bir Ekolojik Köy planlıyoruz. Yine aynı bölgede hem doğal yaşamı koruyacağımız hem de kentin doğayla buluşacağı bir kent parkı yapacağız. Yine Yeşil Koridorlar projemizle Nilüfer’i doğayla iç içe hale getirerek biyolojik çeşitliliği artıracağız. Enerji tasarruflu, çevre dostu yeşil bina uygulamalarıyla, kent insanının bir araya geleceği yeşil buluşma mekanlarıyla, çocuklara yönelik okul bostanları ve yeşil oyun parklarıyla Nilüfer’de gri rengini azaltacak, yeşil ve mavi renklerini çoğaltacağız. Uluabat Gölü kenarındaki Fadıllı Mahallesi’nde leyleklerin yaşam alanlarını iyileştirmek için çalışmalar yapacağız.”

“Karar alma süreçlerine vatandaşlar dahil edilecek”

Karar alma süreçlerinde mutlaka vatandaşları dahil edeceklerini ifade eden Şadi Özdemir, “Halk meclisleri, mahalle toplantıları, akademik kurul, çevrimiçi platformlar, kadın, çocuk ve gençlik buluşmaları ve dijital anketler gibi araçlarla Nilüferlilerin geri bildirimlerini toplayarak Nilüferi ortak akıl ile yöneteceğiz. Nilüferlilerin eşit bir şekilde temsil edilmesini sağlamak için engelli bireyler, yaşlılar ve diğer dezavantajlı grupların karar alma süreçlerine dahil olacağı mekanizmaları oluşturacağız. Daha şeffaf, daha hesap verebilir ve daha kapsayıcı bir Nilüferi sivil toplum ile el ele inşa edeceğiz” dedi.

“Modern Sanat Müzesi kazandırmanın vakti geldi”

Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, birçok kültür-sanat etkinliğine sahne olan Balat Atatürk Kent Ormanı’nda yapılacak yeni çalışmaların başında, sanatsal ifadeyi doğal çevreyle birleştiren Balat Açık Hava Tiyatrosu olduğunu belirterek, “Ayrıca düzenlediği sergilerle modern sanat alanında çıtası çok yüksek olan Nilüfer’e bir Modern Sanat Müzesi kazandırmanın vakti geldiğini düşünüyoruz. Bu kentin en önemli kültürel değerlerinden olan Nilüfer Kent Tiyatrosu’nu yeni başarılara imza atacağı, çok fonksiyonlu yeni binasın Görükle Mahallesi’ne inşa edeceğiz. Yeni binamız katlanabilir koltuklarda ve ayakta izleme olanağına sahip konser, tiyatro, bale, opera gibi sanatsal etkinliklere ve Nilüfer Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’ne ev sahipliği yapacak. Ayrıca, gençlik tiyatrosu, atölyeler, kafeterya, kulisler, ofisler ve eğitim salonları da yer alacak” ifadelerine yer verdi.

“Bebek ve küçük çocuklar için özel kütüphane”

Nilüfer’de hiç bulunmayan bir projeyi de hayata geçireceklerini işaret eden Özdemir, “Bebekler ve küçük çocuklar için özel olarak tasarlanmış kütüphaneyi onların dil gelişimini desteklemek, okuma alışkanlığı kazandırmak ve eğitimlerine erken yaşlarda başlamalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçireceğiz. Tasarım diliyle bebeklerin merak duyularını harekete geçirecek olan bu kütüphane, sesli ve dayanıklı kitaplar, büyük resimler ve dikkat çekici desenleriyle onların dokunma ve inceleme alışkanlığı geliştirmelerine yardımcı olacağız” şeklinde konuştu.

Spor projeleri

Sporun enerjisiyle hareketlenen Nilüfer’i daha da hareketlendirmeye kararlı olduklarını dile getiren Özdemir, “Sayısı giderek artan koşu topluluklarının, her seviyede atletin yararlanabileceği açık atletizm pistleri yapacağız. Bisiklet sürücülerinin güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini önemsiyoruz. Bisiklet yolları alanında Nilüfer ülkede öncü bir belediyedir. Biz bu geleneği daha iyi noktalara taşımak için özel bisiklet yolları ve şeritlerle bisiklet kullanımını teşvik edeceğiz. Bisiklet sadece kentte binilmiyor. Kırsal turizmi canlandırmak ve doğal güzelliklerimizi tanıtmak için kırsal alanda dağ bisikleti yarışları düzenleyeceğiz. Paten pisti, squash ve kaykay pistleri, mahalle yüzme havuzları yeni dönemde Nilüferlileri bekleyen güzel işler olacak. Üçevler Mahallesi’ndeki mevcut spor tesislerine yapılacak tenis kortları ve sosyal tesislerle, Kurtuluş Mahallesi’ne yapılacak 12 bin 150 metrekare alanda yapacağımız Balkan Spor ve Kültür Merkezi, hem sportif hem sosyal anlamda Nilüferlileri çok mutlu edecek” dedi.

“E-spor merkezi açmayı planlıyoruz”

Dezavantajlı insanların da spordan uzak kalmaması için spor eğitim programları düzenleyeceklerini belirten Şadi Özdemir, “Bunun yanı sıra, gençler dijitale meraklı, haliyle sporun da elektronik olanına meraklılar. Hiç hareket etmeden yapılıyor bu spor. Yani E-spor. Bu işin turnuvaları, federasyonları var. Video oyunları üzerine oyuncuların bir araya gelip antrenman yapacakları, turnuvalara katılacakları ve diğer e-spor topluluklarıyla etkileşimde bulunacakları bir e-spor merkezi açmayı planlıyoruz. Elektronik ya da bildiğimiz anlamda spor, ağırlığını ve imkanlarını daha da artırarak var olmayı sürdürecek Nilüfer’de” diye konuştu.

Yurtların ilki Ertuğrul Mahallesi’nde yapılacak

Özdemir projelerini şöyle tamamladı; “Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarına karşı güvenli, konforlu konaklama imkanı sunacağız. Yemekhanesi, öğrenme merkezleri, spor salonları, etkinlik odalarıyla sosyal bağlar kurmalarını ve akademik başarılarını desteklemelerini hedeflediğimiz bu yurtların ilkini Ertuğrul Mahallesi’nde hayata geçireceğiz. Üniversite lokantası, gezgin kahveci gibi projelerle sağlıklı gıdaya, uygun ücretlerle ulaşmalarını sağlayacağız. Yazılım kampları, gençlik buluşmaları, fikir maratonları, deneyim evi gibi pek çok sosyal proje ile gençlerin hayata daha donanımlı ve güçlü bir şekilde hazırlayacağız”

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, kısa bir selamlama konuşması yaptı. Nilüfer’de emeği geçen tüm başkanlara teşekkür eden Şahin, "Nilüfer, Türkiye’nin önemli kentlerinden biri oldu" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Daha çok gülümseyen bir Nilüfer’i yaşatmak için sonsuz desteklerimizi sunacağız. Nilüfer’i gülümsetmek için gayret gösteren herkese saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Biz bu akşam burada dostum Şadi Özdemir’in yüz güldüren projeleri için bir aradayız. Bu projelerin yapımında hepimiz ona destek olacağız. O projelerin bir kısmı büyükşehir ile birlikte yapacağız. Nilüfer ve Bursalıları birlikte gülümsetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin tanıtım toplantısına katıldı.