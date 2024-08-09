Bilecik’te üretim yapan Safi Çimento Fabrikası’nın bacasından ara ara çıkan duman ve maden sahasından çıkan kamyonların oluşturduğu toz, köylüleri canından bezdirdi.

Köylüler fabrikanın ara ara bacalarından tozlu dumanın salındığı iddia ederek, bunu çektikleri videolarla ispatlamaya çalışıyorlar. Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, ortaya çıkan toz ve dumanın 160 yıl önce Türkiye’ye gelen göçmenlerin yanlarında getirdiği ata tohumlarıyla başlayan tescilli ’Çukurören Biberi’nin üretimi tehlikeye soktuğu söylemişti.

Valilik harekete geçti

İHA’nın haberinin ardından 13 Haziran günü Bilecik Valisi Şefik Aygöl hemen bölgeye giderek incelemeler yaptı. Aygöl, İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve Köy Muhtarı Muhittin Dündar ile Safi Çimento Fabrikası yetkileri ile bir araya geldi. Çukurören köyünde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Aygöl, o gün çevredeki fabrikalardan dolayı köy yolunun tozlanması konusunda yolun yeniden yapılmasını ve çeşitli konuların çözülmesi konusunda gerekli talimatları vermişti. Aradan geçen 2 ayın ardından yollarda bir gelişme olmadığını söyleyen köylüler, validen bu konuda yardım istediler.

"Çiftçi mağdur, biberler kuruyor"

Köy halkından Fahrettin Sünetci, fabrikanın saldığı duman sonrası cep telefonun o anları kayıt yaparak, "Çukurören Köyü kahvenin önü. Safi Çimento yine duman saçmaya devam ediyor. Çiftçi mağdur, biberler kuruyor. Yetkilileri göreve davet ediyorum" dedi.