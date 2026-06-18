'Bir koşudan fazlası, tarihte yolculuk' mottosuyla gerçekleştirilecek SAFRUN, Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelecek yüzlerce doğa ve koşu tutkununu tarihi atmosferde buluşturacak. Kültürel miras ile doğa sporlarını bir araya getiren Safranbolu Ultra Trail, katılımcılara yalnızca bir yarış değil, tarih ve doğayla iç içe unutulmaz bir spor deneyimi sunacak. Osmanlı döneminden günümüze ulaşan anıtsal yapılar, tarihi çeşmeler, hanlar, hamamlar ve Arnavut kaldırımlı sokaklardan başlayacak parkurlar, sporcuları Safranbolu'nun eşsiz doğal güzellikleriyle buluşturacak.

Uluslararası katılım

6K, 12,5K, 20,5K ve 47K olmak üzere dört farklı etapta kıyasıya mücadelenin yaşanacağı SAFRUN'a birçok ülkeden sporcu katılım sağlayacak. Kontenjanların sınırlı sayıda olduğu organizasyona şu ana kadar Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ABD, Japonya, Filipinler, Güney Kore ve Mısır'dan sporcular kayıt yaptırdı. Katılımcılar, 30 Haziran Salı günü kayıtların tamamlanacağı SAFRUN'a www.safrunultra.com adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Tarih ve doğa iç içe

Safranbolu Ultra Trail'in parkurları, katılımcıları yüzyıllar öncesine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Tarihi konakların arasından geçen sporcular, Safranbolu'nun yazlık bölgesi Bağlar'daki Değirmenbaşı mevkisine ulaşacak. Sarıçiçek Dağı eteklerinden gelen su arklarının sesi ve asırlık ağaçların gölgesinde devam eden rota, zirveye yaklaştıkça koşucuları Sarıçiçek Dağı'nın papatya tarlalarıyla buluşturacak. Organizasyon, yarışın yanı sıra ziyaretçilere Safranbolu'nun kültürel ve turistik değerlerini keşfetme fırsatı da sunacak. Taş Teras, Cinci Han, Tarihi Cinci Hamamı, Hıdırlık Tepesi, Yemeniciler Arastası, Köprülü Mehmet Paşa Camii ile tarihi Safranbolu sokakları ve konakları, organizasyon süresince ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.