Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Değirmenci köy yolu üzerinde devriye görevi yapan Uzunköprü 8'inci Jandarma Trafik Timi ekipleri, şüphe üzerine iki aracı kontrollü şekilde durdurdu. Yapılan kontroller sırasında araçlarda bulunan düzensiz göçmenlerin, havanın karanlık olmasından ve çevredeki otluk alanlardan faydalanarak kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Araçlardan kaçan 13 düzensiz göçmenden 1'i yapılan arama çalışmaları sonucunda yakalanırken, diğer 12 kişinin yakalanması için bölgede çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Araç sürücüleri E.T. ve B.Y., organize göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, olayda kullanılan iki araç yediemin otoparkına çekildi.

Kaçan düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.