Kadın Hastalıkları, Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, smear testinin önemine dikkat çekerek, “Oldukça basit ve kolay bir işlem olan smear testi ile %86 oranında doğru sonuç elde ediyoruz. Bu test bir tarama yöntemidir; eğer patolog şüpheli bir durum tespit ederse, daha ileri tetkiklere başvuruyoruz. Tüm kadınların yılda bir kez mutlaka smear testi yaptırması gerekiyor. Erken teşhis, rahim ağzı kanseri dahil olmak üzere her kanser türünde hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

"Rahim ağzı kanserine erken yakalanmışsa kişi, rahmi bile almaya gerek kalmıyor" diyen Prof. Dr. Üstün, "Patolog kenarlarda kanser dokusu yok dediğinde bu bir tedavi sürecine giriyor. İlerlemiş olgulardaysa radikal cerrahi yapmamız gerekiyor. Radikal cerrahide sadece rahimi almıyoruz vajenin 2/3’üs kısmını alıyoruz, lenf bezlerini temizliyoruz. Kadının yaşı, çocuk sahibi olma isteği, hastalığın klinik evresi, ameliyata engel oluşturabilecek herhangi bir sağlık sorununun olup olmadığı ve patoloji bulguları karar aşamasında çok önemli görülüyor. Tüm seçenekler değerlendirildikten sonra tedavi bireyselleştiriliyor. Tedavi kapsamında; cerrahi yapılamıyorsa, radyoterapi ve destekleyici kemoterapi, ileri evre söz konusu olduğunda ise palyatif bakım gündeme geliyor. Rahim ağzı kanseri artık birinci sırada değil bunun sebebi kadınlarımızın smear aldırması. Günümüzde smear testinin yaygınlaşması ile görülme sıklığı sıralamada üçe düştü ve yumurtalık kanseri birinci sırada. Smear aldırdığımız sürece rahim ağzı kanserini eradike edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kişiye özel yaklaşım

Prof. Dr. Cazip Üstün, "Rahim ağzı kanseri bulaşıcı değildir. Kanseri yapan HPV bulaşıcıdır. Rahim ağzı kanserinin en önemli belirtisi eş ile birliktelik sonrası kanamadır. Kötü kokulu akıntılar ve zamansız kanamalarda belirtilerindendir. En önemli risk faktörü HPV’ye maruz kalmamaktır. Rahim ağzı kanserinde tedavi standardize edilemiyor. Yani her rahim ağzı kanseri hastasına aynı tedavi uygulanmıyor. Tedavi planlaması hasta için önemli ve öncelikli olan kriterler hedef alınarak, kişiye özel bir yaklaşımla yapılıyor” şeklinde konuştu.