Türk Nöroloji Derneği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi yapay zekanın sağlıkta hem tanıyla ilgili hem de hastalığın tedavi sürecinde belirleyiciliğiyle ilgili çalışmalar sürdürüyor. Tıpta özellikle nörolojik hastalıkların tanısında yapay zekayı kullanan Nöroloji Anabilim Dalı ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi önemli açıklamalarda bulundu.

"Kişinin MR ve yürüme görüntüsü ile sesini makineye yüklüyoruz"

Prof. Dr. Murat Terzi, "Yapay zeka veya dijital teknoloji günümüzde oldukça önemlidir. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her alanda çalışmalar devam ediyor. Sağlıkta da yapay zeka çalışmaları sürüyor. Türk Nöroloji Derneği ve OMÜ olarak yapay zeka çalışma ekibimizle beraber sağlıkta hem tanıyla ilgili hem de hastalığın tedavi sürecinde belirleyiciliğiyle ilgili çalışmaları yapıyoruz. Nörolojik hastalıklarda Alzheimer, Parkinson, MS veya sinir, kas hastalıklarıyla ilgili yapay zeka çalışmalarımız var. Burada özellikle emar (MR) görüntülerini, beyin MR’ı veya omurilik MR’ı görüntülerini makineye tanıtarak yapay zeka aracılığıyla bu görüntünün hastalık olabilir veya beyin hangi bölgesinde bir etkilenme olabiliri makineye söyletmeye çalışıyoruz. Özellikle hastaların ses analizleri ve yürüme analizleri ekleyerek hastalarda tanıya varmaya çalışıyoruz. Baktığımızda yapay zekanın yüzde 90’ın üzerinde bazen yüzde 95’lerde doğru bir tanı koyabildiğini, ayırıcı tanı yapabildiğini ve hastalığın seyri ile ilgili önemli bilgiler verdiğini görüyoruz. Yapay zeka şu anda gelişme aşamasındadır" dedi.

"Yüzlerce hasta kaydı yaptık"

MS hastaları ilgili yüzlerce hasta kaydı yaptıklarını ifade eden Terzi, "Özellikle MS ile ilgili geliştirdiğimiz veri tabanıyla ilgili MS hastalarımız bu veri tabanına kaydediyoruz. Şu anda yüzlerce hasta kaydı yaptık. Tabii, bunları söyleyebilmek için daha fazla verilerin analiz edilmesine gerek var. Başka arşivde olmayan sadece kendi vakalarımızı, olgularımızı kullanarak bu yapay zekayı geliştiriyoruz. Bunu yaparken mühendislerle, psikologlarla, fizyoterapistlerle iş birliği içerisinde entegre bir şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. Hem Amerika’dan hem de Avrupa’nın bazı ülkelerinden hem komşu coğrafya ülkelerimizle geliştirme arzusundayız. İş birliklerimiz devam ediyor. Bizim amacımız yapay zekayı en iyi şekilde eğitmektir" diye konuştu.