Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, beraberindeki TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ile birlikte İstanbul Ataşehir’deki Trustlife Ar-Ge laboratuvarlarını ziyaret ederek kuruluş bünyesinde devam eden yerli, milli ve yenilikçi ilaç araştırma projeleri hakkında bilgi aldı.

Toplantıda, Trustlife yönetimi tarafından preklinik çalışmaları başarıyla tamamlayarak klinik çalışmalara girmeye hazırlanan ve çeşitli kanserler ile kronik ve nörodejeneratif hastalıkların yedavilerine yönelik yenilikçi ilaç geliştirme projeleri hakkında bilgi verildi.

Kuruluşun bünyesinde yer alan 5 küçük molekül için Faz-1 başvurularının tamamlanması ve 2026 yılı içinde klinik çalışmaların sonuçlandırılması hedefi paylaşıldı. Ayrıca Trustlife tarafından uluslararası iş birlikleri ile ülkemize kazandırılan CAR-T hücre tedavisinin 2026 yılında Türkiye’de hastalara uygulanmaya başlanması planı sunuldu. Bu sayede hematolojik kanser hastalarının yenilikçi tedavilere yurt dışına gitmeden erişebilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Toplantının ardından Bakan Memişoğlu, Ar-Ge ekipleriyle görüşerek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.