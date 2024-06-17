Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanan yaralanma vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Koca'nın verdiği bilgilere göre, ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, 'acemi kasaplar' gündemin ana konularından biri oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren, binlerce kişi kurban kesimi sırasında çeşitli yaralanmalar nedeniyle hastanelerin yolunu tuttu.

Son olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu duruma dair resmi verileri açıkladı. X üzerinden bir paylaşım yapan Koca, ülke genelinde kurban kesimi sırasında yaklaşık 16 bin kişinin yaralandığını belirtti.

Paylaşımında Bakan Koca şu ifadelere yer verdi: "Bayramın ilk gününde Ankara’da 1.274, İstanbul’da 840, İzmir’de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek."