Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Haftası’nda Ümraniye’de çeşitli spor etkinliklerine katıldı. Bakan Memişoğlu kendisine eşlik eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte yürüyüş yapıp çocuklarla top oynadı. Bakan Memişoğlu, “Hastalanmadan bedenimizi korumamız gerekir. Düzenli spor yapmamız, her gün yüzme ve spor aktivitesinde bulunmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Ümraniye Millet Bahçesi’nde çeşitli spor aktivitelerine katıldı. Bakan Memişoğlu’na, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve vatandaşlar eşlik etti. Bakan Memişoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte çocuklarla top oynadı. Açıklamalarda bulunan Memişoğlu, “Bu hafta Halk Sağlığı Haftası, hastalanmadan bedenimize bakmamız ve bunu bir emanet olarak görmemiz gerekir. Sigara ve alkol gibi kendimize, çevremize zarar verecek alışkanlıklardan uzak durmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Düzenli spor yapmamız gerekiyor”

Bakan Memişoğlu, “Bizim toplumumuzda en büyük 3 sorunumuz kilo, hareketsizlik ve bağımlılık. Bu 3 sorun maalesef hep beraber toplum olarak çözmemiz gereken önemli sorunlar. Bedenimizin, sağlığımızın riskleri bunlar. Kilolu olduğunuz zaman veya sigara bağımlılığınız varsa her türlü hastalık riski ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Hastalanmadan bedenimizi korumamız gerekir, düzenli spor yapmamız, her gün yüzme ve spor aktivitesinde bulunmamız gerekiyor” dedi.

“Türk toplumunun yüzde 60’a yakınına kilolu diyoruz”

Toplumun beslenme konularına değinen Memişoğlu, “Türk toplumunun yüzde 60’a yakınına kilolu diyoruz. Beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Toplum olarak maalesef hızlı ve çabuk yiyoruz. Özellikle, karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Meyve ve sebze yememiz gerekiyor, bununla beraber de hareket etmemiz gerekiyor. Ümraniye’de bunu insanlara göstererek farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bedenimizin her zaman spora ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

“Bize emanet edilen bu vücudu korumalıyız”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, “Dünya Halk Sağlığı Günleri yani koruyucu hekimlik meselesi. Vatandaşın hasta olmadan kendine bakarak, spor yaparak, yemek ve ihtiyaçlarını gidererek en iyi şekilde sağlığına dikkat etmesi lazım. Allah tarafından yaratılıp bize emanet edilen bu vücudu korumalıyız” ifadelerini kullandı.