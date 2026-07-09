Gram altın 6 bin 105 TL alış, 6 bin 177 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

22 ayar altın 5 bin 582 TL alış, 5 bin 776 TL satış seviyesinde bulunurken, 14 ayar altının alış fiyatı 3 bin 346 TL, satış fiyatı ise 4 bin 507 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 10 bin 016 TL’den alınırken, 10 bin 105 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 967 TL, satış fiyatı ise 10 bin 056 TL oldu.

Yarım altın 20 bin 026 TL alış, 20 bin 192 TL satış fiyatıyla işlem görürken, tam altın 39 bin 923 TL’den alınıp 40 bin 192 TL’den satılıyor.