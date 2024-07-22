Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), sektörlerin ihracat odaklı büyümesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı destekleri ile yürütülen Sağlık HİSER Projesi kapsamında sağlık sektörü temsilcileri Kuzey Avrupa ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonelleri ile işbirliği masasında bir araya geldi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, Ticaret Bakanlığı destekleri ile hayata geçirdiği Sağlık HİSER Projesi ile bölgesel ve küresel işbirlikleri kurmaya devam ediyor. Bursa’da sağlık turizmi ile yetkilendirilmiş firmaların yabancı hasta potansiyellerini arttırmak amacıyla sağlık sektörüne yönelik yürütülen ‘Sağlık İçin Bursa HİSER projesi’ kapsamında Bursalı firmalar yabancı alıcılarla buluştu. BTSO’nun Kirazlıyayla’daki referans eğitim merkezi Bursa Business School ev sahipliğinde düzenlenen alım heyeti etkinliğinde 100’ü aşkın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

“Bursa Sağlık Turizminde Başkent Olsun İstiyoruz”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç, BTSO’nun vizyon projelerinden Business School ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin sektörün dünyaya açılmasına önemli katkı sağladığını ifade etti. Etkinlik için Bursa’ya gelen misafirlerin organizasyondan oldukça memnun kaldığını ifade eden Erol Kılıç, “Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt, İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkelerden misafirlerimiz geldi. Bursa artık sağlık turizminde başkent olsun istiyoruz. Ülke olarak 20 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bursa’nın da buna çok büyük katkısı olacağına eminiz. Bursa’da sağlık hizmetleri Türkiye’nin geneline baktığımızda çok başarılı. Bursa’da bulunan imkanlar ülkemizde birçok şehirde yok. Kaplıca ve sıcak suyu Bursa’dan alıp başka bir yere taşıyamazsınız. Tarihi ve kültürel değerlerimizi, doğal kaynaklarımızı bugüne kadar yeteri kadar anlatamadığımızı ve hizmet sektöründe bunu kullanamadığımızı düşünüyorum. BTSO olarak bunu daha iyi anlatmak için organizasyonlarımıza devam edeceğiz.” dedi.

“Bursa’yı Sağlık Turizminde Marka Haline Getirmek İçin Çalışıyoruz”

BTSO Sağlık Konseyi Başkanı Mehmet Fatih Özkul, sağlık turizmini geliştirmek adına çok çaba sarf ettiklerini söyledi. BTSO öncülüğünde, Bursa’nın sağlık turizminde bir merkez olabilmesi için önemli bir organizasyonda bir araya geldikerini ifade eden Özkul, “Dünyanın dört bir yanından yabancı katılımcıyı Bursa Business School’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Buradaki amacımız, insanların Bursa’yı ve kurumlarımızı görmesi, burada verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini fiyat performans olarak da değerlendirmesi ve sonrasında gönderdiği hastaların üst düzey hizmet alarak Bursa’dan memnun ayrılmasını sağlamak. Şuan da sağlık turizmi için Afrika’dan, Türki Cumhuriyetler’den, Ortadoğu coğrafyasından, Avrupa’dan ve Balkanlar’dan çok sayıda hasta Bursa’ya geliyor. Ancak İstanbul’un ağırlığında Bursa sağlık turizminde biraz yavaş seyrediyor. Bizim amacımız bunu hızlandırmak. Hem özel hem de kamuda çok kaliteli tesislerimiz var. Bursa’yı bu konuda bir marka haline getirmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz.”diye konuştu.

“Sağlık Turizminde Yeni Bir Kapı Açıldı”

Alım heyeti organizasyonun sağlık turizmine ciddi bir ivme kazandıracağını söyleyen Eyrice ADSM Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, “Katılımcılar çok ilgili. Bu organizasyonla sağlık turizminde yeni bir kapı açıldığına yürekten inanıyorum. Sağlık turizmini ağırlıklı olarak İstanbul yapıyorken artık Bursa’nın da bu konuda hiçbir eksiğinin kalmadığını düşünüyorum. Organizasyonu gerçekleştirdiğimiz Bursa Business School’un varlığıyla sağlık turizmi konusunda sektöre ciddi fayda sağlayacağına inanıyorum . Bu tesisi tekrar şehrimize kazandıran Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“Sağlık Sektöründe Üst Düzey Hizmetler Veriliyor”

Alım heyeti organizasyonuna Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt, Fransa, Belçika ve İngiltere başta olmak üzere sağlık sektörünün hedef pazarlarından önemli alıcılar katıldı. Fransa’dan organizasyona katılan Signature by AC firmasının yetkilisi Anne Candy Fransa’da 9 senedir sağlık turizmi sektöründe hizmet verdiklerini söyledi. Kaplıca, SPA ve medikal hizmetler verdiklerini belirten Candy, “Üst gelir grubundan müşterilere hizmet veriyoruz. Birçok ünlü isim firmamızdan hizmet alıyor. Biz de onları mutlu etmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Burada sağlık sektöründe çok farklı hizmetler veren firmalarla tanışma fırsatı yakaladık. Üst düzey hizmetler verdiklerini gördüm. Böyle bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Bursa Sağlık Turizmi Açısından Çok Cazip Bir Şehir”

İngiltere’den katılan Tanvir Akhtar, üst seviye gelir grubundan müşterilerine sağlık turizmi paketleri satan bir işletme olduklarını söyledi. BTSO’nun davetiyle burada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Akhtar, “Bursa tarihi ve kültürel yapısından dolayı turizm açısından çok cazip bir yer. Bursa’da sağlık sektöründe hizmet veren firmalarla iş yapma ihtimalimizin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca burada misafir olduğumuz Bursa Business School çok ilham verici harika bir tesis. Organizasyonda ve bu tesiste emeği geçenleri tebrik ediyorum.” dedi. Bahreyn Olimpiyat Komitesi Üyesi Doktor Sayed Moayyed ise etkinliğin kendileri için verimli geçtiğini ve tanışma fırsatı buldukları yerel firmalarla ilerleyen günlerde beraber iş yapmayı düşündüklerini söyledi.

Ayrıca alım heyeti kapsamında Bursa’ya gelen yabancı alıcılar Bursalı firmaların teknik altyapılarını incelemek için proje katılımcısı sağlık sektörü firmalarını tesislerinde ziyaret ettiler.