Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneşler bölgesinde inşa edilen 'Sürdürülebilir İklim Park' projesinde çalışmalar yüzde 60 oranında tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı ilçesinin Güneşler Mahallesi'nde gerçekleştirilen projede Avrupa Birliği (AB) destekli proje, çevre odaklı bileşenleri tek bir noktada toplayarak öğrencilere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara iklim değişikliği ile sürdürülebilir yaşam konularında eğitim ve uygulama imkânı sunacak. Bilim, fen ve biyoloji unsurlarının harmanlandığı projede; hava kalitesi izleme sistemi, çevresel göstergeler ve test deneyim alanları gibi sistemler yer alıyor. Park içerisinde ayrıca su üretim cihazı, güneş enerjili banklar, aydınlatma üniteleri, geçirimli beton uygulamaları, geri dönüşüm istasyonları, kompost makinesi ve karbon ayak izi ölçüm kiosku gibi çevre dostu bileşenler bulunacak. Karbon emisyonunu düşürmek için farkındalık oluşturmayı hedefleyen proje, tamamlandığında sadece bir test alanı değil, aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Binlerce öğrenci ve öğretmenin ağırlanacağı merkezde, enerji ve su tasarrufu ile geri dönüşüm gibi hayati kaynakların korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesi hedefleniyor.