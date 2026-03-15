Bursa genelinde düzenlediği etkinliklerle Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu herkese hissettiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, iftar programlarını Osmangazi ilçesinin Emek ve Alacahırka mahalleleriyle sürdürdü.

Emek Açık Pazar Alanı'ndaki programa katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mahalle sakinleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Gencinden yaşlısına herkesle selamlaşarak sohbet eden Başkan Bozbey, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. Gönüllerin bir olduğu programda, akşam ezanının okunmasıyla her birlikte oruçlar açıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan ayının manevi huzurunu ve bereketini vatandaşlarla aynı sofrada yaşamanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Ramazan ayında yardımlaşmanın çoğaldığını, kalplerin birbirine daha çok yaklaştığını dile getiren Başkan Bozbey, 'Emek Mahallesi'nde kurduğumuz sofrayla dayanışmayı ve birlik duygusunu beraber büyütüyoruz. 17 ilçemizde her akşam kardeşlik sofrasını kurarak paylaşma duygusunu artırıyoruz. İftara yetişemeyenler için 14 farklı noktada iftariyelik dağıtıyoruz. Bursa, Ramazan ayının manevi iklimini doyasıya yaşayan bir kenttir' dedi.

Muhtarların hizmette yol arkadaşları olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, mahalleleri ve Bursa'yı daha güzel hale getirmek için mücadele ettiklerini ifade etti. Halkın sorunlarını bildiklerini ve çözüme ulaştırmak için çalıştıklarını anlatan Başkan Bozbey, 'Herkesin mutlu olacağı, özellikle çocukların ve kadınların mutlu olacağı bir kent oluşturmak için çabamızı her geçen gün artırıyoruz. Hemşehrilerimizin mutluluğu ve yarınlara güvenle bakabilmesi bizler için çok önemli. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum' diye konuştu.

Emek Adnan Menderes Muhtarı Naci Özbay ise, aynı sofrada buluşmalarını sağlayan Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Başkan Bozbey, ayrıca Bursa'nın dört bir yanında kurulan iftar sofralarıyla on binlerce vatandaşa hizmet eden BURFAŞ personeliyle buluşarak emekleri için tek tek teşekkür etti.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin Alacahırka Pazar Alanı'nda düzenlediği iftar programına da yüzlerce vatandaş katıldı. Başkan Mustafa Bozbey'i temsilen programa katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, masaları tek tek ziyaret ederek mahalle sakinleriyle sohbet edip taleplerini dinledi. Birlik ve beraberliğin müjdeleyicisi olan Ramazan ayında aynı sofraları paylaşmaya devam ettiklerini belirten Saldız, vatandaşların şimdiden Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Alacahırka Mahalle Muhtarı Cevdet Kurtulmuş da bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler ve iftar programı vesilesiyle Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından teravih namazının ardından 4 farklı ilçedeki 16 camide vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.