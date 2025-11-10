Bahis soruşturması kapsamında açıklamada bulunan Sultan Su İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, kulübün bu konuda geçmişte büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti. Ademoğlu, “İnegölspor’un ciğeri bu bahis belasından çok yandı. Geçtiğimiz sezonlarda bu operasyonların olmadığı zamanlarda dahi tespitlerimiz vardı ve o dönem o ciğersizlere gerekeni yapmıştık. Tespitlerimizi ilgili mercilere iletmiştik” ifadelerini kullandı.

Ademoğlu, mevcut sürecin Türk futbolu adına önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “TFF’nin yaptığı bu operasyonu Türk futbolunu aklama adına önemli buluyor ve yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. En temiz kulüp İnegölspor’dur. İsmi açıklanan futbolcularımızın bir kısmında eskiye dönük, futbolculuk kariyeri öncesi, saha içerisinde oynamadıkları maçlar söz konusu” dedi.

Sözlerini sert bir dille noktalayan Ademoğlu, “Hakkıyla kazanılmamış her kazanç haramdır. Harama el uzatanları kınıyoruz” ifadelerini kullandı.