Türkiye Sağlık Turizm Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile bir araya gelerek sağlık turizmi alanındaki fırsatları ve iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Görüşmede, KKTC’nin sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve gelecekteki projelerin önemi vurgulandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlık turizmini geliştirmek amacıyla önemli adımlar atılıyor. KKTC programı kapsamında KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nu ziyaret eden Prof. Dr. Aysun Bay, KKTC’nin doğal bitki örtüsünün ve verimli topraklarının fitoterapi ve bitkisel ilaç üretiminde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sağlık ve turizmi birleştiren bu çalışmaların, KKTC’nin milli ekonomisine katkı sağlayacağı ve turistik cazibesini artıracağı ifade eden Prof. Dr. Bay, görüşmede sağlık turizmi kapsamında yapılacak yatırımlar ve iş birliği fırsatlarının ele alındığını söyledi.

KKTC’nin sağlık turizminde yükselişi için stratejik iş birliği

ASATUF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Girne Asker Hastanesi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı tören ile ilgili konuşan Prof. Dr. Bay, bu sağlık tesisinin Kıbrıs Türklerinin sağlık hizmetlerine katkı sunacağına, ada halkının sağlık alanında ihtiyaçlarını karşılayacağına vurgu yaptı.

Yeni açılan Girne Asker Hastanesi’nde, Türkiye’den doktorlarında görev alacağı belirtilirken Türkiye ile KKTC arasındaki dayanışmayı pekiştiren hastanenin ada genelinde sağlık hizmetlerini güçlendirmesi bekleniyor. Açılışta ikili görüşmelerde ise KKTC için yeni hastaneler ve yeni sağlık turizmi hakkında istişarelerde bulunuldu. Prof. Dr. Aysun Bay, kendilerini adaya davet eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’e teşekkür ederek imzalı kitabını takdim etti. ASATUF heyetinin, Bakan Dinçyürek ile ileriki günler de daha fazla fikir alışverişi için bir araya gelmesi bekleniyor.