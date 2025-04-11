Sağlıklı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen program, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülürken Bursa’da bulunan 13 Sağlıklı Hayat Merkezi’nde vatandaşların yoğun katılımıyla ilk eğitim gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) programının amacının toplum sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak olduğunu belirtti. Eğitimlerin 13 modülden oluştuğunu ve kanser taramaları, akılcı ilaç kullanımı, bağımlılıkla mücadele, fiziksel aktivite ve doğru egzersiz, ruh sağlığı, sağlıklı beslenme gibi birçok konuda eğitimlerin verileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Çetin, tüm vatandaşları sağlıklı hayat merkezlerinde ücretsiz yürütülen programa davet etti.