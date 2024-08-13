Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘Emzirme Haftası’ kapsamında ’Sağlıklı Yarınlar İçin Emzirme Bilincini Yaygınlaştırıyoruz’ sloganıyla düzenlenen etkinliklere anne ve anne adayları katılım sağladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘Emzirme Haftası’ kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde, emzirmenin sağlık açısından kritik rolü vurgulandı ve katılımcılara kapsamlı bilgiler sunuldu.

Ayrıca, poliklinikler binasının birinci katında açılan stant, ziyaretçilere emzirme konusundaki en güncel bilgileri aktardı ve soruları yanıtladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ‘Sağlıklı Yarınlar İçin Emzirme Bilincini Yaygınlaştırıyoruz’ sloganıyla emzirme hakkında detaylı bilgiler ebeveynlere, annelere ve anne adaylarına verilmeye devam ediyor.