Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Kumluk sahilinde gerçekleşen olayda, sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, suyun içinde hareketsiz duran bir kişiye rastladı. Saat 14.00 civarında meydana gelen olayı fark edenler hemen yetkililere haber verdi.

Olay yerine sevk edilen deniz polisi ve 112 acil sağlık ekipleri, kıyıda bulunan kişiye müdahale etti. Ancak, deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan şahsın sağlık kontrolü sonucunda maalesef hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kimliği belirlenemeyen ve 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen erkeğe ait cansız beden, olayın ardından yapılan işlemlerin tamamlanması için morga kaldırıldı.