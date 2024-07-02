Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi sahilinde temizlik çalışması başlatıldı. Kepçeyle toplanan yosunlar kamyonlara doldurularak götürüldü.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Değirmenaltı Mahallesi sahilinde başlattıkları temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Sahilde biriken yosunların kötü koku oluşturması ve denize girişi engellemesi üzerine vatandaşların taleplerini yerine getirmek için harekete geçtiklerini belirten Başkan Volkan Nallar, şunları söyledi:

"Alkaya Değirmenaltı yolunun birleştiği alandayız. Doğru bir yapılanma yapılamadığı için, bir mühendis ile birlikte çalışılmadığı için, mendireklerdeki hatalardan ve doğal dengenin de bozulmasından dolayı yosun ile birlikte burada pis bir koku oluyor. Kokunun yanı sıra çevre kirliliği görüntüsü oluşuyor. İnsanlar denize giremiyorlar. Bahçelerinde oturamıyorlar, çaylarını bile içemiyorlar. Vatandaşımız konu ile ilgili şikayetini iletti. Belediye Başkan Yardımcım, Fen İşleri Müdürüm, Park Bahçeler Müdürüm, herkes burada. Ben de belediye başkanı olarak koştum geldim. Sahili kısa bir süre içinde temizleyeceğiz."

"Kalıcı bir çözüm bulunması için çalışma yapacağız"

Başkan Volkan Nallar, "Kısıtlı bir makine parkurumuz olduğu için kendi imkanlarımızla ancak bu kadar ilerleyebiliyoruz. Yarından sonra da büyükşehir belediyemizin dere ıslah çalışmalarında kullandığı makineler ile komple Değirmenaltı sahilini temizleyeceğiz. En kısa sürede bu konunun ehli insanlarla bir araya gelerek bu doğal yapıda toplanan yosunu tekrar tekrar toplamak yerine kalıcı bir çözüm bulunması için güzel bir çalışma yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Göreve yeni başladık. Her şey çok güzel olacak. Herkesten sadece biraz sabır istiyorum" ifadelerini kullandı.