Toplantıda konuşan Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçenin tamamında hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti. İlçe ziyaretleri kapsamında belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini, sahada incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinlediklerini ifade eden Biba, ortak akıl ve istişare kültürüyle Bursa’nın her köşesine eşit hizmet ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik birçok etkinlik düzenlediklerini aktaran Biba, deniz temizliğinden fidan dikimine, çocuklara yönelik farkındalık çalışmaları ve eğitim programlarına kadar pek çok organizasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti. Biba, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bursa bırakma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen Bursa Leylek Şenliği’ne de değinen Biba, binlerce vatandaşın Karacabey’de bir araya geldiğini belirtti. Adem Amca ile Yaren Leylek’in dostluk hikâyesi etrafında şekillenen etkinliğin, Bursa’nın doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Yaz sezonu öncesi sahiller ve halk plajlarında yürütülen çalışmalara da dikkat çeken Biba, Mavi Bayraklı plajlar başta olmak üzere tüm halk plajlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Sezon boyunca görev yapacak 100 cankurtaranla vatandaşların güvenliğinin sağlanacağını belirtti.

Konuşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı’nı da tebrik eden Biba, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde şampiyon olarak kupaya uzanan takımın, teknik heyetin ve emeği geçen herkesin önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Bursaspor’un 63. kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Biba, yeşil-beyazlı kulübün yönetimi, futbolcuları, teknik heyeti, taraftarı ve şehrin tüm dinamikleriyle hak ettiği yerlere yeniden ulaşacağına inandıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursaspor’a destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Toplantıda ayrıca Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 137. kuruluş yıl dönümü kutlanırken, Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı Başkanlığı’na seçilen Zekeriya Birkan ile Bursa Kent Konseyi Başkanlığı’na seçilen Sezer Sezgin ve yönetim kurullarına başarı dilekleri iletildi.

Biba, konuşmasında şehit belediye başkanı Cüneyt Yıldız’ı, önceki dönem Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avukat Şenay Özayin Özyaray’ı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek’i, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı, Fergana Olayları’nda hayatını kaybeden Ahıska Türklerini ve Necip Fazıl Kısakürek’i rahmetle andı.

Başkan Vekili Biba, hafta sonu FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı’na da başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

Toplantıda konuşan Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçenin tamamında hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti. İlçe ziyaretleri kapsamında belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini, sahada incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinlediklerini ifade eden Biba, ortak akıl ve istişare kültürüyle Bursa’nın her köşesine eşit hizmet ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik birçok etkinlik düzenlediklerini aktaran Biba, deniz temizliğinden fidan dikimine, çocuklara yönelik farkındalık çalışmaları ve eğitim programlarına kadar pek çok organizasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti. Biba, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bursa bırakma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenen Bursa Leylek Şenliği’ne de değinen Biba, binlerce vatandaşın Karacabey’de bir araya geldiğini belirtti. Adem Amca ile Yaren Leylek’in dostluk hikâyesi etrafında şekillenen etkinliğin, Bursa’nın doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Yaz sezonu öncesi sahiller ve halk plajlarında yürütülen çalışmalara da dikkat çeken Biba, Mavi Bayraklı plajlar başta olmak üzere tüm halk plajlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Sezon boyunca görev yapacak 100 cankurtaranla vatandaşların güvenliğinin sağlanacağını belirtti.

Konuşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı’nı da tebrik eden Biba, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde şampiyon olarak kupaya uzanan takımın, teknik heyetin ve emeği geçen herkesin önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Bursaspor’un 63. kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Biba, yeşil-beyazlı kulübün yönetimi, futbolcuları, teknik heyeti, taraftarı ve şehrin tüm dinamikleriyle hak ettiği yerlere yeniden ulaşacağına inandıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursaspor’a destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Toplantıda ayrıca Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 137. kuruluş yıl dönümü kutlanırken, Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı Başkanlığı’na seçilen Zekeriya Birkan ile Bursa Kent Konseyi Başkanlığı’na seçilen Sezer Sezgin ve yönetim kurullarına başarı dilekleri iletildi.

Biba, konuşmasında şehit belediye başkanı Cüneyt Yıldız’ı, önceki dönem Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avukat Şenay Özayin Özyaray’ı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek’i, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı, Fergana Olayları’nda hayatını kaybeden Ahıska Türklerini ve Necip Fazıl Kısakürek’i rahmetle andı.

Başkan Vekili Biba, hafta sonu FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı’na da başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.