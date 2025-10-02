Şahin, vatandaşları “Benim İmzam” kampanyasına katılmaya davet ederek, demokrasi ve halk iradesi adına önemli bir sürecin içinde olduklarını vurguladı.

“TARİHİ BİR GÜVENSİZLİK OYU GELİYOR”

Zemci Şahin, Genel Başkan Özgür Özel’in açıklamasını kamuoyuyla paylaşarak şu ifadeleri aktardı:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, ‘Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum’ diyerek 24 milyon imza topladığımızı duyurdu. Hedefe ulaşmak için yalnızca 3 milyon 834 bin imza kaldı. Benimimzam.net adresinden imzalarınızı verebilirsiniz. 2 Kasım’da kampanyamızı tamamlayacak, Erdoğan’ın karşısına dünya siyaset tarihinin en büyük güvensizlik oyununu koyacağız.”

İMZA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

CHP’nin başlattığı kampanya, halkın doğrudan katılımıyla şekilleniyor. İmza süreci dijital ortamda yürütülüyor ve benimimzam.net üzerinden erişim sağlanabiliyor. Kampanya, 2 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

Kaynak: BÜLTEN