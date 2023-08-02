Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatıyla kurulan arama-kurtarma timi, faaliyete başladığı günden bu yana katıldığı 100’e yakın zorlu operasyonda enkazda kalan, dağlık alanda kaybolan ve mahsur kalan toplamda 38 kişiye ’hayat’ oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir süre önce belediye bünyesinde bir arama-kurtarma ekibinin kurulması için talimat vermiş, süratle başlatılan çalışmalar sonucunda tam donanımlı bir ekip kurulmuştu. Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi’ne katılan tüm personeller, tatbikat ve eğitim alanlarındaki enkaz, akarsu, nehir, deniz ve dağlık arazilerde operasyonlar yaparak her türlü arama-kurtarma eğitimlerinden geçti.

Büyükşehir bünyesinde faaliyete geçen tim, 65 kişilik kadrosuyla ilk günden bu yana Türkiye’nin genelinde toplamda 100’e yakın operasyona katıldı. Enkazda, dağlık alanda, akarsuda, ya da ikamette mahsur kalma veya kaybolma vakalarında en zor operasyonlarda ‘hayati’ dokunuşlar yapıldı. Sakarya’da ve civar illerdeki kayıp, mahsur kalma veya sel vakalarında ise 5 kişinin hayatı kurtarıldı. Tam donanımlı ekipmanlarla arama, kurtarma, enkaz görevi yürüten ekip, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde de bölgeye ilk ulaşan ekiplerden biriydi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da görev alan Büyükşehir’in gönüllüleri Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve birçok kritik noktada 33 vatandaşı enkaz altından canlı kurtardı. Enkazda yapılan arama çalışmasında 9 vatandaşın hayatı K9 köpeği “Nefes” sayesinde kurtarıldı. Sakarya’da ise Doğançay, Kurudere, Pamukova, Geyve ve Çaykışla’da yapılan operasyonlarda kaybolan ya da mahsur kalan 5 vatandaş sevdiklerine kavuştu. Büyükşehir ekibindeki 65 kişilik kadronun bir bölümü DAK, (Doğa Arama Kurtarma) bir bölümü kentsel arama kurtarma ve bir bölümü ise K9 enkaz arama kurtarması konusunda faaliyet gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi AKOM Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ekrem Yüce’nin deprem şehri olmamız ve afet risklerinin yüksek olması nedeniyle verdiği talimat üzerin bölgenin en donanımlı ve kapsamlı arama-kurtarma timini kurduk. 65 gönüllü personelimiz faaliyete geçtiğimiz ilk günden bu yana deprem bölgesinde, Sakarya’mızda ve civar illerde çok kritik operasyonlarda hayatlar kurtardı. Kutsal gördüğümüz bu çalışmalarda gözyaşları bazen sevinçten, bazen ise üzüntüden akıyor. Bir cana dahi vesile olmak onurlu, gururlu bir duygu" denildi.