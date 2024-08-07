Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt yenileme programına aldığı Sanayi Caddesi güçlü altyapı ile buluştu. SASKİ, yoğun yağışlarda dahi sürücü ve yayaların olumsuzluk yaşamaması için proje çerçevesinde yeni yağmursuyu hattı, yağmur suyu ve kanalizasyon bacası imalatını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan Sanayi Caddesi’nde altyapı çalışmalarını tamamladı. Caddenin altyapısında zamanla deforme olan hatlar yenilendi. Proje çerçevesinde yağmursuyu ızgara bacası ile kanalizasyon parsel bacası imalatı yapılarak yoğun yağışlarda dahi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise alt yapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı ve en kısa sürede üst yapıya geçileceği belirtilerek, “Sanayi Caddesi’nde gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı yenileme çalışmaları ile yoğun olarak kullanılan caddenin sorunlarına çözüm oluyoruz. Altyapısını güçlendirdiğimiz cadde için sıra üst yapı çalışmalarında. Asfaltlama ve yol düzenleme çalışmaları ile cadde, hem estetik açıdan hem de kullanım açısından yüksek standartlara kavuşacak” denildi.