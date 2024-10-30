Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’de Siyer-i Nebî okumaları başladı. İlk hafta dersinde Peygamberimiz (S.A.V)’in hayatı, O’nu tanıma ve onun örnekliğinde insan olma hedefi üzerine konuşmalar yapıldı. Okumalara ilgi ilk haftadan itibaren yoğun oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi 7-14 yaş öğrencilerin haricinde yetişkinlere de hizmet sunmaya devam ediyor. SGM’de her hafta çarşamba akşamları kadınlara yönelik maneviyatı güçlendirmek, bu yönde yaşanan sorunlara şifa olmak ve İslam’ı yakından tanıtmak için “Siyer-i Nebi” okumaları başladı. Siyer-i Nebî okumalarının ilk dersinde günümüzde insanlığın model ihtiyacı üzerine ve Peygamber efendimiz (S.A.V)’in hayatını bilme, tanıma ve onun örnekliğinde insan olma hedefi üzerine konuşmalar yapıldı. Ders sonunda katılımcılara Peygamber Efendimizi (S.A.V) anlatan güzel ezgilerin olduğu bir musiki konseri gerçekleştirildi. Okumalara ilk haftadan itibaren yoğun ilgi gösterildi.