Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu’na katılan Turan, 60-65 yaş grubunda şampiyon olmayı başardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, sergilediği performansla gençlere taş çıkarmaya devam ediyor. Son olarak Mersin’de düzenlenen 5. Uluslararası Mersin Maratonu’na katılan Turan, 60-65 yaş grubu 10 kilometre koşusunda birinci olmayı başardı. Dünyanın birçok ülkesinden sporcunun katılım sağladığı maraton renkli görüntülere sahne oldu.