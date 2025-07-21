SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir yaşamının huzurunu, düzenini ve yaya önceliğini sağlamak amacıyla her gün sahada aktif şekilde denetimlerini sürdürüyor.

DENETİMLER RUTİN OLARAK YAPILIYOR

Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler rutin olarak Ankara Caddesi, Turan Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Atatürk Bulvarı Bosna Anıtı çevresi ve hastane bölgesi gibi alanlarda gerçekleştirdiği denetimlerle, kamuya ait alanların amacı dışında kullanılmasına geçit vermiyor.

KALDIRIM İHLALLERİNE GEÇİT YOK

Şehirde ortak kullanım alanlarının düzenini ve güvenliğini sağlamak için sahada aktif şekilde çalışan Zabıta ekipleri, kaldırımlarda yapılan her türlü işgale karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Denetimlerde kaldırım ihlali gerçekleştiren araçlara yasal işlem uygulandı. Ekipler son 2 ayda 627 araca yasal işlem uyguladı.

“BU ŞEHİR HEPİMİZİN”

Zabıta Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kaldırımların araçlar tarafından park alanına dönüştürülmesi, yalnızca yayaların güvenliğini değil, şehir trafiğinin akışını, görsel düzeni ve günlük yaşamın işleyişini de olumsuz etkiliyor. “Bu Şehir Hepimizin” anlayışıyla yürüttüğümüz denetimlerle, kaldırımların asıl amacı dışında kullanılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu konuda şehir estetiği için tüm vatandaşlarımızı kaldırım ve kamusal alanların işgaliyle ilgili duyarlı olmaya davet ediyoruz. Zabıta teşkilatımız şehrimizin huzuru ve güvenliği için çalışmalarına, denetimlerine devam edecek” denildi.