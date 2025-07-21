İnegöl Devlet Hastanesi’nde 11 yıl başhekimlik yapan Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen görevinden istifa etmişti. Yerine, daha önce Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde görev yapan deneyimli hekim Uzm. Dr. İlyas Sarı getirilmişti. Bunun üzerine hastane yönetimi, yeni başhekim Uzm. Dr. İlyas Sarı’nın görevi devraldığını, önceki başhekim Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen’e hastaneye yaptığı katkılar ve özverili çalışmaları için teşekkür ettiklerini açıkladı. Görevini devreden Dr. Göçmen’e yeni görevinde başarılar dilendi.

Kaynak: HABER MERKEZİ