Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spora ve gençliğe yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Ferizli’nin Sinanoğlu Mahallesi’nde yapımı devam eden futbol, basketbol ve voleybol sahaları, özellikle gençler ve mahalle sakinleri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Gençleri sporla buluşturmak ve şehir genelinde spor altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan proje çerçevesinde Ferizli Sinanoğlu Mahallesi’ne spor sahaları kazandırılıyor. Proje çerçevesinde 25 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda toplam bin 250 metrekarelik sentetik çim futbol sahası yer alacak. Ayrıca, 17 metre genişliğinde, 25 metre uzunluğunda 425 metrekarelik çok amaçlı basketbol ve voleybol sahaları da inşa ediliyor. Devam eden çalışmalar ise mahalle halkı yüzünü güldürdü. Sinanoğlu Mahalle Muhtarı Metin Batman, 40 yıldır beklenen bir ihtiyacın karşılandığını vurgulayarak, "Yaklaşık 850 haneli, 2.500 nüfuslu mahallemiz için bu çok değerli bir hizmet. Gençlerimiz her gün arayıp teşekkür ediyor. Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA