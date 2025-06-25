Sakarya Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Sümeyra Türk, Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen ITTF-PTT Future Ostrova Masa Tenisi Turnuvasında önemli bir başarıya imza attı. Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren Türk, tek kadınlar kategorisinde ikinci, çift kadınlar kategorisinde ise birinci olmayı başardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcusu Sümeyra Türk, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 14 ve 21 Haziran tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin Ostrova şehrinde düzenlenen ITTF-PTT Future Ostrova Masa Tenisi Turnuvasına katılan başarılı sporcu, tek kadınlar kategorisinde ikinci, çift kadınlar kategorisinde ise birinci olmayı başardı. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz Masa Tenisi Sporcusu Sümeyra Türk, Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen ITTF-PTT Future Ostrova Masa Tenisi Turnuvasında elde ettiği başarılarla hepimizi gururlanmıştır. Sporcumuzu elde ettiği bu başarıdan dolayı kutlar, kendisine kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.