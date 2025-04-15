Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde eğitimlerini sürdüren Engelsiz Hobi Atölyeleri öğrencileri, anlamlı bir buluşmaya katıldı. Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Otizm Buluşmaları" paneline atölyede bu alanda uzman akademisyenler, öğreticiler eşliğinde gelen özel gereksinimli çocuklara ayrıca aileleri de eşlik etti. Panel çerçevesinde ailelere özel gereksinimli bireylerin gelişim süreçlerine dair önemli bilgiler aktarıldı.

Otizme yönelik farkındalık oluşturmak ve özel bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla düzenlenen programda özellikle ailelere doğru iletişim konusunda tavsiyeler verildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Otizme dair toplumsal farkındalığın artırılması ve özel bireylerin yaşam kalitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Otizm Buluşmaları" konulu panelde, velilerimizle birlikte bilgi edinmenin ve deneyim paylaşmanın değerini bir kez daha hissettik. Bu vesileyle gerek öğrencilerimiz gerekse velilerimiz açısından oldukça ufuk açıcı olan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Panel sonunda çocuklar, aileleri ve eğitimciler günün anısına fotoğraf çekildi.