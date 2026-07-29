Yangın, Gemlik ilçesine bağlı Fıstıklı ile Narlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14.30'da başlayan yangına ihbar üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ile toplam 189 personel katıldı.





"İtfaiye erleri, alev kapanını içinde kaldı"

Yangının en kritik anlarında alevlerin yön değiştirmesiyle bazı itfaiye ekipleri adeta alev kapanının içinde kaldı. Yoğun duman ve yükselen sıcaklığa rağmen geri çekilmeyen ekipler, koordineli müdahaleyle hem yangının daha geniş alana yayılmasını önledi hem de güvenli bölgelere çıkarak çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin zorlu mücadelesi, yangının şiddetini gözler önüne serdi.



Yaklaşık 5 saat süren aralıksız müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında, Gemlik ilçesinin simgeleri arasında gösterilen çok sayıda fıstık çamı da alevlere dayanamayarak küle döndü.

Yetkililer, vatandaşlardan resmi uyarıları takip etmeleri ve riskli bölgelere yaklaşmamaları konusunda uyardı.