Bursa'nın 17 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplu istifa süreci kapsamında CHP İnegöl İlçe Örgütü'nde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İlçe Başkanlığı önünde toplanan çok sayıda partili, düzenlenen basın açıklamasıyla hem görevlerinden hem de Cumhuriyet Halk Partisi üyeliklerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Basın açıklamasına CHP İnegöl'ün seçilmiş İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Asuman Yaka, Gençlik Kolları Başkanı Emincan Eren, İnegöl Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Çiçek, Burhan Serbest ve Hikmet Sallı'nın yanı sıra önceki dönem ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Topluluk adına ortak basın açıklamasını Yeni Parti İnegöl Kurucu İlçe Başkan Adayı Saniye Şimşek okudu.

Şimşek, açıklamasında parti içerisinde yaşanan hukuki süreçlere ve mahkeme kararlarına değinerek, örgüt iradesinin yanında durduklarını ifade etti. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hukukun üstünlüğüne, örgüt iradesine ve demokratik değerlere olan inancımız doğrultusunda her koşulda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanında olduk. Seçilmiş Bursa İl Başkanımız Sayın Nihat Yeşiltaş'ın koordinasyonunda yürütülen süreç doğrultusunda, CHP seçilmiş İnegöl İlçe Yönetimi olarak bugün saat 19.00 itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevlerimizden ve üyeliklerimizden istifa ediyor; bundan sonraki siyasi mücadelemizi Sayın Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti çatısı altında sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kurucu yönetim listesi teslim edildi

Basın açıklamasında, Yeni Parti'nin teşkilatlanma modelinde seçimle göreve gelen mevcut ilçe yönetimlerinin korunmasının esas alındığı belirtilirken, İnegöl'de oluşturulan kurucu yönetim kurulu listesinin de resmi işlemlerin başlatılması amacıyla Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'a teslim edildiği açıklandı.

İlçe başkanlığının anahtarı bırakıldı

Toplu istifaların ardından dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. CHP İnegöl İlçe Başkanlığı'nın anahtarı, CHP İnegöl Örgütten Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Tanrıkulu tarafından ilçe başkanlığı binasının karşısında bulunan iş yerine bırakıldı.

Bursa genelinde 17 ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen istifaların ardından gözler, CHP teşkilatlarında yaşanacak yeni sürece ve Yeni Parti'nin Bursa'daki teşkilatlanma çalışmalarına çevrildi.