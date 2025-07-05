Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nin her biri birbirinden güzel, el emeği, göz nuru 179 eserin görücüye çıktığı sergiye katıldı. Çini, ebru, hat, kufi, çamur ve kaligrafi gibi 16 farklı sanat dalında 11 uzman eğitmenden eğitim alan 1463 kursiyerin belgelerin kavuştuğu sergide her bir sanatçıyı tebrik eden Alemdar, Sakarya’ya Tarih ve Kültür Müzesi’ni kazandırmak için çalışmalara başladıklarını müjdeledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi, yıl sonu sergisiyle büyük bir sanat şölenine ev sahipliği yaptı. Kursiyerlerin yıl boyunca emek verdiği, el emeği göz nuru 179 eserin görücüye çıktığı programda Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da kursiyerlerin heyecanına ortak oldu. Yüzlerce kursiyer, bu merkezde çini, ebru, hat, minyatür, kufi, cilt, tezhip, çamur şekillendirme, kaligrafi, kat’ı ve vitray gibi 16 ayrı branşta eğitim görerek sanat hayatının kapılarını araladı. Yıl sonunda ise el emeği, göz nuru 179 eser OSM’de görücüye çıktı, görenler ise büyük hayranlıkla inceledi.

Sergide konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Şehir Kütüphanesi’nin ihalesine yakın zamanda çıkacaklarını açıklayarak, ayrıca AFA Kültür Merkezi’ni yeniden Sakarya’ya kazandırmak için çalışma yapıldığını söyledi. Bir başka müjdeyi daha paylaşan Başkan Alemdar, şehre Kültür ve Tarih Müzesi kazandırmak için harekete geçtiklerini ifade etti. Alemdar, "Sanat, insanın yaşam biçimidir. Burada ortaya koyulan eserler hem bireysel duyguların bir yansıması hem de ortak kültürel belleğimizin taşıyıcısıdır. Bu anlamda kadim medeniyetimizin izlerini geleceğe taşımak hepimizin görevidir. Eğer bizler geleneklerimizi doğru bir şekilde geleceğe taşıyabilirsek birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi de geleceğe taşımış oluruz" dedi.

Ayrıca kültürel projelerin detaylarına ilişkin konuşan Başkan Alemdar, "Bizler kültür ve sanat alanında çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. İnşallah şehir kütüphanemizin ihalesini de yakında gerçekleştiriyoruz. Öte yandan AFA Kültür Merkezi’ni de şehrimize kazandırmak için gayretle çalışıyoruz. Aynı şekilde ilçelerimizde de sanat merkezlerimizi aktif hale getirerek gelecek nesillerimize güzel bir miras bırakmak istiyoruz. Şimdi şehrimize bir tarih ve kültür müzesini de kazandırmak için harekete geçtik" diye konuştu.

"Sakarya sanatta sesini daha fazla duyuracak"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Bundan 20 yıl önce bu tür sanat eserleri konuşulmuyordu. Ancak bugün hem ülkemizde hem de yurt dışında eserlerimiz değer görüyor, takdir topluyor. Elbette burada yer alan her bir eserin bir hikayesi, bir emeği var. Bu sürece katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah Sakarya, sanat alanında sesini daha çok duyuracak ve çok daha kıymetli eserleri sanat dünyasına kazandıracaktır" şeklinde konuştu.

"Burada sanat ahlakı ve kültürel aidiyeti öğreniyorlar"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ise, "Merkezimizde bir yıl boyunca, Türk-İslam estetik anlayışının incelikle işlendiği pek çok kadim sanat dalında eğitimler verildi. Bu derslerin çoğu, alanında akademik donanıma sahip, tecrübeli hocalarımızın rehberliğinde yürütüldü. Bu merkez, sadece sanat eğitimi veren bir kurum değil aynı zamanda bir ruh terbiyesi mekanıdır. Burada kursiyerlerimiz sadece teknik bilgi değil aynı zamanda sanat ahlakı, estetik duyarlılık ve kültürel aidiyet de kazanıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir gönül bağı kurduk"

Öğrenci Hatice Turhan ise, "Burada hem çok özel branşlarda eğitim aldık, hem de hocamızla, arkadaşlarımızla güzel bir gönül bağı kurduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanırken, Dr. ve Hattat Orhan Altuğ ise, "Zeki Toçoğlu döneminde temelleri atılan bu merkez, bugün ulusal çapta ses getiriyor. Herkes memnun ve üretmeye devam ediyor. Sakarya sanatıyla ses getirmeye devam ediyor ve gelecekte bir güneş gibi doğacağına inanıyorum" diye konuştu.

Yoğun katılım

Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) düzenlenen sergiye ayrıca Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Hattat Orhan Altuğ, Hattat Mehmet Memiş, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Hilmi Kızılcık, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, SESOB Başkan Vekili Ali Bektaş, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Otobüsçüler ve Terminal Esnafları Dernek Başkanı Emrah Kadir Atan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, şube müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Kursiyerler, katılım belgelerini Başkan Alemdar ve Vali Doğan ile protokolden takdim aldı ve şölen tadında geçen program fotoğraf çekimiyle son buldu.