SUBÜ Malzeme ve İmalat Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşide öğrencilere, alüminyumun sürdürülebilirlik potansiyeli anlatıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Malzeme ve İmalat Topluluğu tarafından, ‘Ar-Ge Ekosisteminde Kadın Yönetici Gözünden: Alüminyum Sektörünün Sürdürülebilirlik Yaklaşımları ve Geleceği’ başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Teknoloji Fakültesi’nde düzenlenen söyleşiye, bir alüminyum firmasının Ar-Ge Projeleri ve Teşvikler Yöneticisi Tutku Özen konuk oldu. Söyleşi çerçevesinde öğrencilere kariyer yolcuğu ve sektörde edindiği deneyimleri aktaran Özen; alüminyumun sürdürülebilirlik potansiyeli, çevre dostu üretim süreçleri ve kadın mühendislerin sektördeki yeri hakkında bilgiler verdi. Katılımcılar alüminyumun geri dönüşüm kapasitesinden enerji verimliliğine kadar birçok konuda bilgi edinme fırsatı buldu.