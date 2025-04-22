SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Kadınlar Adapazarı Ticaret Müzesi, Yeşilay Gençlik Merkezi, Ofis Sanat Merkezi (OSM) ve Nehir Çikolata Evi’nde keyifli bir gün geçirdi. Anlamlı bir etkinlikte buluşan kadınlar,tarihte yolculuğa çıkarak yorgunluklarını kahve molasıyla attı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik etkinlikler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 24 kadın, şehrin simge yerlerinde keyifli bir yolculuğa çıktı. Büyükşehir’in anlamlı etkinliğinde stresten uzaklaşan kadınlar, tarihte yolculuğa çıkarak yorgunluklarını keyifli bir kahve molasıyla attı.

İlk durak Ticaret Müzesi

Etkinliğin ilk durağı Adapazarı’nın tarihi dokusunu yansıtan Adapazarı Ticaret Müzesi oldu. Katılımcılar burada Sakarya’nın ticari geçmişine ışık tutan eserleri ve belgeleri yakından inceleme fırsatı buldular.

Öz şefkat semineri

Ardından Yeşilay Gençlik Merkezi’ndeFormatör Psikolog Günnur Ayşe Er tarafından verilen “Öz Şefkat” konulu seminer ile kadınların iç dünyalarına dokunan etkili bir buluşma oldu. Seminerin devamında katılımcılarla etkileşimli teknikler uygulandı ve öz farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi

Sergi ve dinlenme vakti

Program Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) ‘Yöremin İnsanları’ adlı sergi gezisiyle devam etti. Gezinin son durağı ise tatlı bir molayla tamamlandı. Nehir Çikolata Evinde gerçekleşen ikramlar eşliğinde katılımcılar günün yorgunluğunu kahve molası vererek attı.