Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve Doğançay ve Söğütlü Maksudiye'de çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yayınladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ekiplerin Geyve Doğançay ve Söğütlü Maksudiye'deki yangınlar için bölgeye süratle intikal ettiği kaydedildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nün havadan ve orman ekiplerinin karadan müdahalesine itfaiye ekipleri de destek verirken, ekiplerin çalışmalar süratle koordine olduğunu kaydeden Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü ve Doğançay'da 20'ye yakın aracın ve ekiplerle söndürme çalışmaları için cansiperane bir mücadele ortaya koyduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi, yangın bölgelerindeki nöbetin son ana kadar devam edeceğini duyurdu.