Sakarya’da İl Jandarma komutanlığı teşkilatına katılan 93 aracın tanıtımı için teslim töreni düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne verilen 93 araç için teslim töreni gerçekleştirildi. Törene Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Jandarma Komutanı Nejdat Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş katıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen araçların 62 tanesi emniyet, 31 tanesini jandarmaya teslim edildi.

Törende konuşan Vali Rahmi Doğan, “Sakarya tarımıyla, turizmiyle, ticaretiyle ve sanayisiyle büyüyerek gelişiyor. Bu gelişmeye paralel bir şekilde kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın da benzer hazırlıkları yapmaları lazım. Biz de bu gayretle bu araçlarımızı Jandarmamıza teslim ediyoruz. Allah yollarını ve bahtlarını açık etsin. Bugün evlerimizde huzur içerisinde oturuyorsak, gençlerimiz huzur içerisinde okullarına gidebiliyorsa Jandarma ve Emniyet teşkilatına borçluyuz. Ben buradan tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise “Bugün teslimatını yapacağımız araçların önce güvenlik kuvvetlerimize, jandarmamıza , emniyetimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı hizmetler yapmasını diliyorum. Devlet geleneğimiz ve büyüklerimiz şunu söylüyor. Devleti yaşat ki millet yaşasın. Devletin gücü milletin sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde yaşamasının en önemli sebebidir ve özelliğidir. Dolayısıyla devletimizin bugünde güçlü devletimizin, hizmet yapan bu huzurlu ve güvenliğini sağlamaya çalışan emniyet ve jandarma ve teşkilatımızın daha güzel hizmet sunabilmesi için güçlendirilerek araç takviyesi yapılmış olması, bu milletin huzur ve güven içerisinde yaşamasının en önemli özelliğidir. Ben bu vesileyle bu imkanı sunan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza değerli emniyet genel müdürümüze, jandarma genel komutanımıza, valimize, Jandarma İl komutanımıza ve İl Emniyet Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum. Araçları kullanacak olan arkadaşlarımıza huzur içerisinde kazasız ve belasız bir şekilde görev yapmalarını diliyorum. Şehrimizin geleceği ve milletimizin istikameti için huzur ve güven içerisinde yaşayan, kardeşlik ikliminin en güzel örneği olan Sakarya’mıza güzel hizmetler vermesini diliyorum” diye konuştu.