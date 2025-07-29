Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya’da konseptiyle ilk olacak ve Söğütlü’ye çok yakışacak Ritim Park için güzel haberi verdi. Alemdar, içerisindeki yepyeni oyun gruplarıyla çocuklara müziği sevdirecek, ailelerin birlikte vakit geçireceği yeni yaşam alanında işlemlerin başladığını açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni yaşam alanları kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Söğütlü’ye yeni bir sosyal alan kazandırmak için kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, çocukların gelişiminde önemli faktörlerden biri olan müzik ritmini canlı yaşayıp, görmeleri için yepyeni bir park konseptini hayata geçiriyor.

Başkan Alemdar, Atatürk Caddesi yanındaki 13 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek Söğütlü Ritim Park’ta çalışmaların başladığını paylaştı.

Parkta geniş yeşil alanlar, sosyal donatı bölümlerin yanı sıra sesli ve görsel dokulara hitap eden davullar, ksilofonlar, rüzgâr çanları gibi ritmik enstrümanlar yer alacak. Tematik park ile çocuklara müzik sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması ve miniklerinmüzikle büyümesi hedefleniyor.

Proje alanında hızla sürdürülen çalışmalar ile elektrik altyapısı oluşturuldu, mevcut üst yapı elemanlarının söküldü ve alan yeni projenin inşası için temizlendi.

“SÖĞÜTLÜ İLÇEMİZE ÇOK YAKIŞACAK”

13 bin metrekare alanın üzerine kurulacak yeni yaşam alanında başlayan çalışmaların hayırlı olmasını temenni eden Başkan Alemdar, “Güzel ilçemiz Söğütlü’ye çocuk ve büyüklerin rahat bir şekilde vakit geçirecekleri yeni bir sosyal alan kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Ritim Park, her yaş grubuna hitap edecek şekilde tasarlandı.Burada çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerimiz keyifle vakit geçirecek. SASKİ marifeti ile yenilediğimiz altyapı süreci sonrasında parkımız süratle inşa edilecek. Ritim ParkSöğütlü ilçemize çok yakışacak, hayırlı olsun” dedi.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve parkın hizmete açılması bekleniyor.