Sakarya’da gümrük kaçağı ürünlerin satışının önlenmesine yönelik polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde 3 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ürünlerin satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 3 milyon 250 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili C.Ç. isimli şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.