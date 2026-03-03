Olay, Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla paket servisine çıkan sürücü, aracını park ettikten sonra otomobilden indi. Ancak birkaç saniye sonra henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil geri geri hareket etmeye başladı. Kontrolden çıkan araç, hızlanarak refüje çıktı ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.