Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arifiye’de gençlerin merakla beklediği, bir süre önce de müjdesini verdiği Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi’nde çalışmalara başlandığını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin spor ile yetişmesi, hayata sporla ve disiplinle temel atması, gelecekte ise Türkiye’yi temsil eden önemli sporcular olarak keşfedilmesi için yeni bir dönem başlattı.

Yatırım seferberliği başlamıştı

Başkan Yusuf Alemdar’ın açıkladığı yatırım seferberliği kapsamında son olarak 10 futbol, 10 basketbol-voleybol sahası, ilçelerdeki kapalı spor salonları, Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesislerindeki revize işlemleri başlatılmış ve şehrin dört bir yanında spor tesisleri için ilk adımlar atılmıştı.

Alemdar müjdelemişti, hızla inşa ediliyor

Alemdar’ın şehre sözünü verdiği spor tesislerinden biri de Arifiye Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu’ydu. Bu projeyle ilgili de müjdeli açıklama geldi. Başkan Alemdar, binlerce gencin merakla beklediği proje için çalışmaların başladığını açıkladı.

Arifiyeli gençlerin spor yapabilecekleri proje kapsamında 4 bin metrekare alanın üzerine 2 farklı yapı halinde bir kompleks inşa ediliyor. İnşa süreci ise süratle başladı.

Yarı olimpik havuz

İlçenin spor altyapısına büyük katkı sunacak olan havuz projesi 340 metrelik yarı olimpik yüzme havuzu, giyinme odaları, idare, antrenör odaları ve sosyal bölümler yer alacak.

Tam donanımlı Gençlik Merkezi

500 metrekarelik Gençlik Merkezi içerisinde ise derslik, kitap kafe, güzel sanatlar atölyesi, inovasyon merkezi, müzik atölyesi, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, eğitmen, yönetici ve teknik odalar bulunacak.

Çalışmalar başladı

Arifiyeli gençlerin sosyalleşip, spor ile vakit geçirecekleri alan hakkında konuşan Başkan Alemdar, “Yarı olimpik havuzumuzda gençlerin yüzme sporuyla buluşmasını da önemsiyoruz. En kısa sürede ilçemize ve şehrimize kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Kapalı spor salonlarından, spor sahalarına, yüzme havuzu ve diğer adımlara kadar birçok yatırımımızın ihale süreçlerini tamamlıyoruz” dedi.

4 bin metrekare alan

Kazandırılacak alanların gençlerin gelişimindeki öneminden bahseden Başkan Alemdar, “Arifiye’de 4 bin metrekare alan üzerinde hayata geçireceğimiz alan iki yapıdan oluşuyor. Birisi gençlerimizin rahatça vakit geçirip kendilerini geliştirebileceği Gençlik Merkezi ile gençlerimizi yüzme sporu ile buluşturacağımız yarı olimpik havuz. Bu tesislerden inşallah başarılı sporcular yetişmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.