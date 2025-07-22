Olay, İnegöl’ün Akhisar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın giriş kısmında bulunan güvenlik kamerası, gece saatlerinde yaşanan hırsızlığı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, apartmana giren kimliği belirsiz bir kişinin etrafı kolaçan ettikten sonra kapı önünde bulunan ayakkabıları alarak uzaklaştığı görülüyor. Ayakkabıların sabah saatlerinde yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızlığı fark etti.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ